Giornata conclusiva ieri mattina presso la palestra comunale di Cupello per il progetto di Alfabetizzazione Motoria nella scuola Primaria, realizzato dal MIUR, Ministero Istruzione Universita e Ricerca, in collaborazione con il Coni. Questo progetto negli ultimi anni ha permesso la promozione dell'attività fisica per i bambini delle scuole primarie di tutta Italia. La scuola primaria di Cupello per il terzo anno consecutivo ha visto l'assegnazione del corso di 300 ore, ripartite per le 10 classi dell'istituto.

Il progetto è stato portato avanti dalla docente esperta Caterina De Marinis, che per il secondo anno ha progettato e realizzato le attività dedicate ai bambini, curando la differenziazione per fasce d'età, in modo da sviluppare le diverse capacità motorie. A conclusione del progetto i 208 bambini della scuola si sono cimentati negli esercizi e nei giochi preparati all'interno del palazzetto, davanti agli sguardi attenti dei loro genitori.

Per l'occasione, oltre alle maestre della scuola, a collaborare con la professoressa De Marinis c'erano l'allenatrice della San Gabriele Volley, Maria Luisa Chiecchia e due giovani atlete, Maria Vittoria De Lena e Martina Di Santo.

Nel 2013 sono state 10 le scuole della provincia di Chieti a vedere assegnati i fondi per la realizzazione dei corsi, che non hanno costi aggiuntivi per i genitori. L'auspicio è che anche per il prossimo anno ci sia disponibilità di risorse per garantire un aspetto importante per lo sviluppo dei bambini come quello dell'educazione motoria.