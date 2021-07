Tanti aquiloni colorati nel cielo di Vasto Marina. In una ventosa mattinata di primavera gli alunni delle classi quarte della scuola primaria "Luigi Martella" di Vasto si sono ritrovati in spiaggia per il Festival degli Aquiloni proposto dai Lions Club di Vasto e promosso da Angela Poli Molino, officer distrettuale. Il festival degli aquiloni è stata l'ultima tappa del progetto "Aiutiamoli a crescere", che il 7 giugno vivrà un'ulteriore fase con un convegno sul bullismo.

Base di "decollo" lo stabilimento da Mimì, al centro della riviera vastese, con il gruppo comunale di Protezione Civile che ha assistito i partecipanti alla manifestazione. A far volare gli aquiloni anche i ragazzi ospiti dei centri della Fondazione Padre Alberto Mileno.

A conclusione merenda con pane olio e le pizze offerte dal Panificio Di Lello, mentre la ditta Tinari si è occupata dei trasporti. Nell'area dello stabilimento balneare sono stati presentanti anche cartelloni con le foto dei "Piatti Creativi", realizzati dai bambini per il progetto di educazione alimentare.