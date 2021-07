Campionato, Coppa Italia e Nazionale, archiviata la stagione del calcio a 11 per Giuseppe Soria inizia quella del beach soccer. L’attaccante vastese, tesserato con la Sambenedettese, ha già preso parte tra la fine di aprile e i primi di giugno ad un torneo con la propria squadra, mentre dal 15 al 19 maggio è stato tra i protagonisti, proprio a San Benedetto del Tronto, della coppa europea di beach soccer, la Euro Winners Cup.



Si tratta di una competizione alla quale partecipano 20 formazioni delle 18 nazioni europee più importanti. In quella che è una vera e propria Champions League di questo sport, la squadra di Soria è capitata in un girone di ferro, con i russi della Lokomotiv Mosca, campioni del mondo in carica, i vincitori del campionato israeliano, il Falfala Kfar Qassam e i campioni di Spagna del Tarragona.



Il gruppo si è conosciuto in quei giorni e ha ben figurato, vincendo 8-4 la prima partita contro gli spagnoli, pareggiando 4-4 contro gli israeliani, persa poi ai rigori, e perdendo con un solo gol di scarto 5-4 contro la Lokomotiv che poi si è aggiudicata il trofeo.



Da oggi fino al 2 giugno il bomber vastese sarà impegnato a Viareggio in Coppa Italia. A partire dalle 12.30 la Sambenedettese affronterà la formazione del Mare di Roma, avversario difficile, ma i marchigiani sono all’altezza dell’avversario.



Il prossimo appuntamento è in programma l'8 e 9 giugno, sempre a Viareggio, per la prima tappa del campionato italiano, le altre due saranno a Lignano Sabbiadoro e a Montalto di Castro, vicino Viterbo. In campo 8 squadre, le prime 4 accedono alla fase finale di San Benedetto del Tronto, che si disputa dal 2 al 4 agosto. "Si tratta di un torneo importante per noi - dice Soria - vogliamo arrivare tra le prime quattro".



Poi a metà giugno sarà la volta della Nazionale e della Euro Beach Soccer League, europeo per nazionali che si conclude al termine di un tour itinerante nelle principali sedi del continente. Il calendario prevede il 14 giugno Italia-Romania a Viareggio, il 15 la sfida contro l'Olanda e il 16 con l'Ucraina. Manca poco all'Italia per ottenere la qualificazione alla fase finale che si disputerà dall'8 all'11 agosto in Spagna, a Torredembarra, in Catalogna.

Prima di parlarne l'attaccante preferisce aspettare le convocazioni: "Siamo in tanti, il gruppo è ampio e l'allenatore deve fare le sue scelte, ovviamente non vedo l'ora di dare il mio contributo, ma devo prima essere convocato".

Soria è stato vice campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2008 e capitano degli azzurri con cui ha totalizzato 63 gol in 77 presenze.