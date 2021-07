Musica, risate, intrattenimento. Non solo le notti Bianca e Rosa. A Vasto si farà anche la Notte Tricolore. Sarà l'evento d'apertura dell'estate 2013. Nel primo week end estivo, una lunga nottata di divertimento in concomitanza con la due giorni dedicata al 1° International air show del Vastese, in programma il 22 e il 23 giugno con un ricco calendario di appuntamenti che culmineranno con la spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori, organizzata dall'Aeroclub di Ancona in collaborazione con Assoeventi, Aeroclub d'Italia, Volo Vasto, Coni, Air Friends e col patrocinio dei Comuni di Vasto, San Salvo e Cupello. Per quei giorni sono attese sulla riviera decine di migliaia di persone: non meno di 60mila, secondo le previsioni degli organizzatori.

La Notte Tricolore - "Abbiamo accolto positivamente la proposta di Assoeventi e del Comune di Vasto, che ci hanno chiesto di organizzare una Notte Tricolore. Si svolgerà sabato 22 giugno", annuncia a Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa 60 commercianti della città antica. "E'un'ottima iniziativa per creare movimento all'inizio della stagione estiva. Provvederemo all'arredo del centro storico e ad allestire vetrine addobbate a tema. I negozi effettueranno un'apertura straordinaria non solo nella serata di sabato, ma anche domenica pomeriggio, a partire dalle 18. La società Wls-wireless solutions di Vasto provvederà a installare gratuitamente la diffusione sonora lungo la balconata orientale: così, durante lo spettacolo aereo, il commento dello speaker della manifestazione si sentirà non solo sulla riviera, ma anche sulla Loggia Amblingh e in via Adriatica".

Sabato 22 giugno Notte Tricolore in stile Notte Bianca in strade e piazze del centro storico, con "animazione e musica dal vivo a cura dei locali della città antica".