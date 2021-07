La famiglia dello scomparso:

Sono giorni disperati quelli vissuti dalla famiglia di Daniel Ioan Bolovan, 36enne artigiano edile scomparso da San Salvo il 4 maggio. Da allora la famiglia non ha più notizie. Ieri sera del suo caso si è occupata anche la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto.

Ora la famiglia chiede aiuto a tutti i cittadini del territorio. L'uomo è uscito di casa il 3 maggio per andare all'Inps, per pagare delle ritenute fiscali. L'ultima volta è stato poi visto nella zona industriale di Punta Penna. "Un suo conoscente ci ha riferito di averlo visto nei pressi di una pensilina del bus - spiega Giuseppe Lavecchia, comandante della stazione dei carabinieri di San Salvo-. Gli ha chiesto se aveva bisogno di qualcosa ma Bolovan gli ha fatto cenno di proseguire".

I carabinieri stanno indagando da diversi giorni per cercare traccia degli spostamenti dell'uomo. Il suo cellulare risulta spento dal 4 maggio. "Ma stiamo effettuando altre verifiche per cercare indizi sui suoi spostamenti", dice Lavecchia. "Già a dicembre si era allontanato da casa, ma poi era tornato dopo 3 giorni, quindi non era stata fatta nessuna segnalazione"

Se qualcuno ha visto Bolovan nei giorni seguenti la sua scomparsa può chiamare la moglie, Valeria Monica Bolovan al numero 393.2232285, o il fratello Nicolai Lucian Bolovan, al numero 389.3422852.