Il Vasto Sud in casa all’ultima di campionato contro il Fara San Martino conclude col botto una stagione coi fiocchi. Il Fara San Martino terza forza del campionato ha tenuto bene il campo senza però impensierire più di tanto l’estremo Mastronardi. Già in avvio di partita i biancorossi mostrano gioco e grinta, e quanto tengono a far bella figura e fare più punti dello scorso anno. La gara si sblocca al minuto 25, dove un cross innocuo dalla sinistra mette in seria difficoltà l’estremo difensore ospite, ed è un gioco da ragazzi per il grandissimo opportunista Capriati che per questa gara era stato promosso capitano, insaccare di destro.



Il Fara San Martino cerca di reagire ma l’infortunio del centroattacco limita ancor di più il loro potere offensivo. Il Vasto Sud si limita ad amministrare la gara e di tanto in tanto con improvvise accelerazioni cerca il raddoppio che non arriva al 75’ per questioni di centimetri. Corner da destra e Pascuccio con uno stacco perentorio schiaccia a colpo sicuro, ma la palla colpisce la parta bassa della traversa.

Gli ultimi minuti vedono un po’ di stanchezza e qualche scaramuccia in campo che costringono il direttore di gara ad una doppia espulsione (Colanzi-Bruno) in una gara nel complesso molto corretta. Memorabile il terzo tempo in sede alla ricerca “dell’olmo secco”.

Il Vasto Sud chiude una grande stagione in quarta posizione ad un passo dal podio, con il rammarico di molti punti buttati per strada senza un perché, e che potevano dare ai biancorossi ben altre soddisfazioni. Il mister, la dirigenza e tutto lo staff ringraziano i tifosi e gli affezionati per l’entusiasmo e l’attaccamento alla squadra sempre costante in casa ed in trasferta. Ora un po’ di riposo in attesa di un memorial a metà giugno, e dopo si ripartirà con il mister bloccato da un contratto pluriennale e il presidente D’Adamo già alle prese con la campagna acquisti per il prossimo anno.

Tabellino

Vasto Sud – Fara San Martino 1-0

Marcatore: 25’ Capriati (V)

Vasto Sud (4-1-3-2): 1 Mastronardi, 4 D’Ermilio (44’ Forte), , 27 Ciccotosto, 6 Carluccio (45’, 2 Salvatore), 23 Potente, 13 Bruno, 11 Lucci, 10 Rossi, , 15 Pascuccio (60’, 19 Sabatini ), 81 Acquarola M., 24 Capriati. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatori Lorenzetti, Gileno, Cupaioli, Rossi.



Classifica. Guardiagrele 59; S. Giovanni Tornareccio 58; Fara S. Martino 48; Vasto Sud D’Adamo 46; Palena 43; S. Liberata Frisa 41; Altino 36; Villa Scorciosa 27; Virtus Araba Fenice 25; Fossacesia 19; Borgorosso 17; Virtus Frentana 10; Delphinus 7.





