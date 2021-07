Lunedì 27 maggio 2013 il vastese Peppino Giannone ha partecipato alle selezioni fissate a Napoli per il programma televisivo di canale 5 “Italia’s Got Talent”. Si è esibito in un modo originale con strumenti a percussione e fiati che ormai fanno parte del suo repertorio musicale.

Le sonorità che Peppino preferisce sono quelle africane. Il brano che ha presentato ai giudici di “Italia’s Got talent” è stato: “Mambu rap Africa” mixato con ”Ninna Afro Nanna”, suonato con vibrafono, tamburi e kazoo, cantando in slang (un insieme di parole ed espressioni che non appartengono a un dialetto o a una lingua parlata).

Ma Peppino ha lanciato anche un messaggio di aiuto per il popolo africano che in questo particolare momento storico soffre a causa di malattie, carestie e guerre.

L'obiettivo è di andare in diretta nella prossima edizione di “Italia’s Got Talent” come successo ad altri personaggi locali.