Sono 300mila i cittadini abruzzesi coinvolti nelle "Cartoniadi d'Abruzzo", la singolare iniziativa promossa da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) e assessorato regionale all'ambiente. Dal 1 al 30 giugno i comuni abruzzesi aderenti all'iniziativa saranno in competizione tra loro per la raccolta della carta. A partecipare saranno San Salvo, Avezzano, Francavilla al Mare, Giulianova, Martinsicuro, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Spoltore, Sulmona e Vasto.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha già lanciato l'iniziativa in città, invitando i suoi concittadini a darsi da fare nella raccolta differenziata. "Un’iniziativa, al di là dell’aspetto competitivo, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata e sui benefici che ne derivano per tutta la collettività e più in generale per stimolare una maggiore attenzione alla tutela ambientale”.

Chi tra gli undici comuni partecipanti si dimostrerà più virtuoso facendo registrare il maggior incremento della raccolta di carta e cartone nel mese di giugno e in particolar modo di qualità (cioè il minor numero possibile di frazioni estranee o di impurità) si aggiudicherà un premio di 25mila euro. Il premio messo a disposizione dalla Regione Abruzzo sarà poi destinato alla realizzazione di opere o all’erogazione di servizi di pubblica utilità.

Le modalità di raccolta saranno le stesse attuate durante l'anno, anche se, in particolari luoghi, come scuole e uffici, potrebbero essere promosse delle raccolte straordinarie per mettere insieme più carta e cartone da destinare agli impianti di riciclo.

Cosa conferire:

CARTA: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere

CARTONE: scatole, scatoloni e cartoni per bevande (confezioni latte e succhi di frutta)

CARTONCINO: confezioni che contengono riso, sale, pasta e altri alimenti, dentifricio, igiene personale e della casa