Si affacciano sulla scena musicale con il loro primo lavoro, Orchidea, che anticipa l'uscita dell'album Finchè vita non ci separi. E le vite di questi 5 ragazzi sono state vissute sempre all'insegna della musica, con tante band, progetti, situazioni che li hanno visti protagonisti. Ora intraprendono questa nuova strada, con brani inediti frutto di ricerca e confronto.

Orchidea racconta storie di vita, in un videoclip realizzato da OltraggyVideo con la regia di Jessica Ballerini, giovane talento del settore. "La scelta di dar vita ad un progetto spinto da amicizia e passione". E' il pensiero che sintetizza la nascita dei Le Choix e il lavoro compiuto in questi mesi per arrivare ad Orchidea e all'album. Senza paura di aprirsi al confronto e alla critica. La scena musicale vastese è in continuo fermento, con tante realtà che nascono e danno vita a progetti che poi cercano di percorrere una loro strada. E, quando passione e impegno danno frutto, non si può che renderne merito.

Il video di Orchidea da domani, venerdì 31 maggio (come nella consuetudine radiofonica, che vede tutte le novità uscire di venerdì), sarà promosso sul web. Noi ve lo presentiamo in anteprima su ZonaLocale.it. Buona visione.

Le Choix: Fabio Neri–Voce, Francesco Raimondi–Chitarra, Fabrizio Marchesani–Chitarra, Stefano Scurti–Basso, Alessio Pascucci–Batteria.