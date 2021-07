La condizione di molte delle case popolari Ater del quartiere San Paolo peggiora giorno dopo giorno. Due giorni fa la segnalazione di un condominio con l'ascensore guasto dall'ultimo temporale (clicca qui), con anziani rimasti di fatto chiusi in casa. Due mesi fa erano stati i residenti del condominio Ariete a denunciare lo stato di degrado e pericolosità dello stabile (clicca qui).

Ora l'ennesima segnalazione di problemi riguada il Condominio Frutteto, in Via Giuseppe Spataro n°6-8-10. E' un giovane ingegnere edile, L.B., ad inviare una nota per evidenziare la situazione di pericolosità

"Il condominio mostra, oltre ad una totale assenza di manutenzione alle finiture, naturale linea di confine tra il fattore estetico e il fattore statico, anche una struttura tecnologicamente obsoleta e fatiscente, con pilastri sottodimensionati e lesionati, e balconi con precaria stabilità e armature totalmente a vista.

Qualche tempo fa erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco di Vasto, che poi avevano relazionato la situazione all'ente competente. Va da sé che, a prescindere da questa denuncia, le 18 famiglie che abitano il condominio corrono seri rischi di incolumità.

E’ ora che qualcuno si muova!

Il lassismo delle istituzioni, la trascuratezza e l’inottemperanza dell’ ATER (ente che gestisce le case popolari) hanno fatto sì che un intervento di manutenzione ordinaria, si trasformasse in uno di ristrutturazione totale con le naturali ricadute economiche. Lo stabile necessita di sollecita considerazione, da tradursi urgentemente in opere di consolidamento e ristrutturazione".