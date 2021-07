Ci sono voluti 443 giorni per veder sparire le grate di recinzione da piazza Rossetti. E' in corso l'opera di posa del vetro che proteggerà i resti dell'anfiteatro romano presente sotto la piazza, che così sarà visibile da cittadini e turisti. Il 12 marzo 2012 iniziavano i lavori di pavimentazione dell'anello esterno di piazza Rossetti. Ma, non appena la ditta Cirulli iniziò con la rimozione dell'asfalto, vennerò fuori i primi resti archeologici. I lavori proseguirono, fino al completamento dell'opera, e iniziò il dibattito su cosa fare di queste mura.

Già alla fine di marzo dello scorso anno si decise per la copertura in vetro. Tante le soluzioni studiate, tenendo conto dei maggiori costi da sostenere rispetto all'appalto iniziale per la sola pavimentazione. Alla fine l'assessore Marco Marra, titolare dei lavori pubblici fino alla ridistribuzione delle deleghe, riuscì trovare la soluzione definitiva per la realizzazione della copertura in vetro con una cifra sostenibile per le casse comunali.

Al suo successore Nicola Tiberio il compito di guidare lo "sprint finale", con gli operai della vetreria Di Bucci di Isernia che da questa mattina stanno posando le lastre di vetro sopra la struttura appositamente predisposta. Poi l'opera verrà completata con la sistemazione di griglie per la protezione dei condotti di aereazione e dell'illuminazione. Questa mattina erano in molti ad osservare questi lavori attesi ormai da molti mesi, sotto l'occhio attento dei responsabili del settore Lavori Pubblici, che hanno realizzato il progetto. Soddisfatti anche il sindaco Lapenna e il presidente del consiglio comunale Forte. "Il mio auspicio -ha detto l'assessore Tiberio- è che i cittadini vastesi potranno apprezzare quest'opera e conservarla nel miglior modo possibile".

Terminati i lavori e posizionato un cartello indicativo, magari con la ricostruzione virtuale di tutto l'anfiteatro romano,chi passeggerà nel centro storico potrà guardare questi resti e immaginare cosa c'è sotto la piazza.