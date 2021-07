Sono scattati i controlli a tappeto della polizia municipale di Vasto. Obiettivo: scoprire chi occupa illecitamente le superfici pubbliche. Un'apposita task force contro chi si appropria del suolo comunale senza essere autorizzato è stata istituita dal Comando di piazza Rossetti. La dirige il tenente Giuseppe Del Moro.

Da ieri sono iniziati i controlli nei locali pubblici nel centro storico e a Vasto Marina, ma "non riguarderanno solo le attività commerciali. Le verifiche sono in corso anche nei cantieri edili e in tutti i luoghi in cui per eseguire lavori o offrire servizi sia necessario utilizzare il suolo pubblico", spiega Orlandino Carusi, comandante dei vigili urbani.

Gli agenti stanno accertando se imprese, bar, pub, ristoranti, pizzerie e negozi sono autorizzati a occupare spazi della collettività e se vengono rispettate le metrature previste dal titolo autorizzatorio.

Ma i commercianti storcono il naso: "Alcuni di noi non hanno l'autorizzazione annuale. Da due settimane abbiamo fatto richiesta di concessione stagionale, ma il Comune non ha ancora risposto. Prima delle autorizzazioni già scattano i controlli".