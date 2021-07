Sospensione dei lavori per la realizzazione di una nuova stazione di servizio sulla circonvallazione Istoniense. Alla notizia delle realizzazione da parte del Gruppo Mucci di un impianto no-logo, la protesta dei residenti della zona e degli altri gestori vastesi si era fatta sentire. La diatriba è andata avanti con la presentazione da parte della famiglia che abita nel terreno confinante con quello dove dovrebbe sorgere la stazione di servizio di un ricorso al Tar di Pescara che si è pronunciato il 22 maggio, accogliendo l'istanza di sospensione dei lavori. E' stato il Comune di Vasto, recepito il decreto del TAR, a disporre lo stop al cantiere.

Il titolare della ditta, Michelangelo Mucci, non è preoccupato per il provvedimento. "Abbiamo tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione dell'impianto - spiega-. Le motivazioni del ricorrente mi sembrano pretestuose". Il 6 giugno, presso il Tar di Pescara, ci sarà la discussione sul merito del ricorso. Il gruppo Mucci, assistito dall'avvocato Vittorio Emanuele Russo, conta di poter chiarire ogni aspetto nella seduta della Camera di Consiglio per poter riprendere i lavori.