A partire dalle ore 9.00 di questa mattina scendono in campo all'Aragona i ragazzi delle scuole superiori di Vasto per il torneo interscolastico organizzato per i festeggiamenti dei 50 anni dell'istituto "E. Mattei".

La manifestazion, inizialmente in programma mercoledì scorso, è stata rimandata ad oggi per via della pioggia. In campo le formazioni del Liceo Scientifico "Mattioli", Itcg "Palizzi", Liceo "Pantini-Pudente" e quella del "Mattei".

L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su RadioPlayz. L'ingresso all'Aragona è gratuito.