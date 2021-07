Battendo in finale 2-0 l'Istituto Tecnico "Palizzi", grazie alle reti di Berardi e Forte, il "Mattei" si aggiudica il torneo interscolastico che si è disputato questa mattina allo stadio Aragona di Vasto in una bellissima cornice di pubblico, composta prevalentemente dai ragazzi delle scuole locali. Da tempo nell'impianto cittadino non si vedeva così tanta gente.

Nella prima partita giocata, di due tempi da 20 minuti, il "Palizzi" ha avuto la meglio sul Liceo Classico e Artistico "Pantini-Pudente" per 1-0 con gol di Di Stefano. Nel secondo incontro il "Mattei" ha travolto 6-0 il Liceo Scientifico "Mattioli" con le doppietta di Del Borrello e Forte e i gol di Menna e Berardi.

Per stabilire il terzo classificato nella finale di consolazione tra Liceo Classico Artistico e Liceo Scientifico c'è stato bisogno dei calci di rigore, dopo lo 0-0 al termine dei 20 minuti di gioco. Decisive le due parate del portiere Di Giacomo e il rigore messo dentro da Carusi per dare la vittoria allo Scientifico che ha chiuso quindi al terzo posto, quarto il Classico.

Nella finalissima il "Mattei" ha dimostrato di essere superiore e si è portato a casa il titolo, grazie anche ai tanti ragazzi, presenti pure nelle file degli avversari seppur in numero ridotto, che fanno parte delle squadre del Vastese: Luciano, Berardi, Piras, Fiermonte, Santini e altri ancora, come l'attaccante Donato Forte, classe '97, premiato dalla stampa locale come miglior giocatore del torneo organizzato per celebrare i 50 anni dell'istituto.

Presentatori d'eccezione, di quella che è stata una bella mattinata di sport, sono stati il giornalista Gabriele Cerulli e la giornalista e insegnate Paola Cerella.