La formazione romana della Tor Tre Teste vince 3-0 all'Aragona contro il Vasto Marina nei quarti di finali del torneo nazionale juniores d'Elite e ipoteca il passaggio alle semifinali. Davanti a circa 300 persone i ragazzi di mister Antonaci giocano bene per circa un'ora, poi dal 60' al 66' gli ospiti mettono dentro tre gol e sbagliano anche un rigore un minuto dopo. Per i padroni di casa resta il rammarico per aver sprecato qualche buona occasione, che avrebbe potuto cambiare l'esito della partita, e per aver colpito un palo, ma nonostante tutto sono tra le prime otto formazioni d'Italia e la loro stagione resta comunque ricca di soddisfazioni.

La partita. Al 9' Mastrantonio supera Stivaletta con un tunnel e calcia verso la porta, ma Benedetti para, al 28' Cesario da fuori area impegna Calvarelli che mette in angolo, batte Travaglini, Stivaletta colpisce di testa e la sfera finisce sul palo. Al 40' Riella in contropiede avanza velocissimo verso l'area avversaria, arriva davanti al portiere ospite, da ottima posizione calcia a lato e spreca una buonissima occasione per portare in vantaggio i suoi, al 42' ci prova ancora Riella, ma il suo tiro viene neutralizzato da Calvarese, poi risponde la Tor Tre Teste con Mastrantonio che però non segna.

Nel secondo tempo si vede in avanti Travaglini al 54' che impegna il portiere avversario con una parabola insidiosa che viene messa in angolo, al 58' romani vicinissimi al vantaggio, De Palma serve De Bortolo che si ritrova solo davanti a Benedetti, ma il portiere di casa è attento e reattivo ed evita il gol intervenendo con il piede sul tiro. Al 60' ospiti in vantaggio con Minnucci, entrato da 4 minuti, l'attaccante riceve palla, si gira, ha tutto il tempo per tirare e lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio. Un minuto dopo l'autore del primo gol raddoppia con un bel pallonetto dal limite dell'area che supera Benedetti.



Il Vasto Marina è stordito, accusa la botta e si vede, al 66' Bertoldi in area serve De Bortolo che firma la terza rete in soli 6 minuti. 60 secondi dopo l'arbitro Natilla di Molfetta concede un calcio di rigore, sul dischetto si presenta De Bortolo che manda sopra la traversa. Insistono i laziali con Bertoldi che si incunea in area, ma al momento del tiro viene fermato da Pili. I padroni di casa, che al 79' perdono Riella per infortunio, si rivedono in avanti all'88' con Di Giorgio che impegna Calvarese. Nel primo dei tre minuti di recupero la conclusione di Di Pasquale non centra lo specchio. Finisce 3-0 per gli ospiti che a questo punto hanno più di un piede e mezzo in semifinale. La gara di ritorno è in programma a Roma sabato 1 giugno alle ore 16.00.

Tabellino

Vasto Marina-Tor Tre Teste 0-3

Marcatori: 60' Minnucci (T), 61' Minnucci (T), 66' De Bortolo (T)

Vasto Marina: Benedetti, D'Alessandro (64' Di Giorgio), Pili, Serafini, Piermattei, Menna, Galiè, Stivaletta, Cesario, Travaglini (73' D'Aiello), Riella (79' Piccinini). A disposizione Racciatti, Iammarino. Allenatore Antonaci

Tor Tre Teste: Calvarese, Lisi, Zucchelli, Santilli, Pesante, Grecol Bertoldi, De Bortolo, Mastrantonio (56' Minnucci), De Palma (82' Di Pasquale), Galati. A disposizione Finocchioli, D'Elia, Manna, Acierno. Allenatore Di Nonno

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta, assistenti Valentini di Bari e Aurora di Molfetta

Ammoniti: Cesario (V), Riella (V), Pesante (T)