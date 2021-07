La formazione juniores del Vasto Marina è pronta per l'andata dei quarti di finale in programma oggi alle 16.00 allo stadio Aragona. I ragazzi di mister Roberto Antonaci, dopo aver ottenuto il primo posto nel trinagolare con Grottammare e Vastogirardi, avranno di fronte la Nuova Tor Tre Teste, compagine dalla grande tradizione calcistica, seguita nelle partite casalinghe da almeno un migliaio di spettatori.

I romani in passato hanno vinto anche lo Scudetto in questa categoria e si sono qualifcati dopo aver eliminato i campioni d'Italia in carica della Vigor Perconti che lo scorso anno avevano sconfitto proprio ai quarti il Vasto Marina. In caso di passaggio del turno i vastesi migliorerebbero il risultato della precedente stagione.

Arbitra il signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta. Il ritorno a Roma è fissato per sabato 1 giugno, sempre alle ore 16.00.

Si ripropone il problema della precedente settimana, nella mattinata di oggi infatti, dalle ore 9.00, è in programma il torneo interscolastico organizzato per festeggiare i 50 anni dell'istituto "E.Mattei", rimandato per pioggia mercoledì scorso.

Il Vasto Marina ha cercato di scongiurare la concomitanza e convincere l'istituto a spostare di nuovo la manifestazione, ma non è stato possibile. "Purtroppo non si riesce a rimandare questo appuntamento ad altri giorni della settimana, ma solo al mercoledì - dice il segretario Vincenzo Travaglini - abbiamo chiesto alla scuola di attendere di conoscere le sedi dei quarti, visto che le date sono note da tempo, prima di spostare l'evento, ma non c'è stato nulla da fare, sembra si possa giocare solo il mercoledì. Dobbiamo collaborare tutti e dare una mano al Comune, ma se mercoledì mattina piove sicuramente il torneo non si disputa, non possiamo permetterci di giocare su un terreno in cattive condizioni, questo per noi è un appuntamento molto importante, rappresentiamo Vasto a livello nazionale. Speriamo che il tempo ci aiuti".

Dello stesso parere l'allenatore: "E' una situazione allucinante, spero solo che alcuni dei miei ragazzi non partecipino al torneo, so che gli è stato chiesto. Ci vorrebbe maggiore attenzione per ciò che stiamo facendo, si poteva giocare in tutti gli altri giorni della settimana, le date sono tutte ufficializzate fino alla finale, vengono stabilite di volta in volta solo le sedi dell'andata e del ritorno". Poi il tecnico parla della partita: "Sarà più dura del turno precedente, loro sono forti, noi cercheremo di fare del nostro meglio, giochiamo per vincere, vogliamo passare il turno per migliorarci, ma se non dovesse succedere non sarebbe un dramma, abbiamo già fatto tantissimo".

Nei padroni di casa sono tutti disponibili, il mister dovrebbe schierare la seguente formazione: Benedetti, D'Alessandro, Pili, Serafini, Piermattei, Menna, Galiè, Stivaletta, Cesario, Travaglini, Riella.

Questo il programma delle partite di andata dei quarti di finale che si giocano oggi.

Vado (Liguria)-Brixen (Trentino Alto Adige)

Misano (Emilia Romagna)-Firenze Ovest (Toscana)

Vasto Marina (Abruzzo)-Nuova Tor Tre Teste (Lazio)

Roccella (Calabria)-Manduria Sport (Puglia)

In caso di passaggio del turno il Vasto Marina tornerà in campo l'8 giugno per la semifinale di andata, il 12 giugno per quella di ritorno e il 19 giugno per la finale a Roma.