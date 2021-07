Antonio Borromeo cambia percorso: il cammino iniziato da Vasto il 25 aprile scorso diventa un giro d'Italia. Una frase pubblicata nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook aveva fatto preoccupare amici e sostenitori della sua marcia per la bigenitorialità: parità di diritti dei genitori separati, riassunti nello slogan 50% papà + 50% mamma = 100% figlio felice. Borromeo aveva parlato di forze che cominciavano a mancare e di necessità di sostegno economico per andare avanti.

Raggiunto telefonicamente da ZonaLocale.it, ieri è parso più tranquillo: "Mi premeva richiamare l'attenzione delle istituzioni europee verso il problema della bigenitorialità. A Mediaset", negli studi di Milano, dove è stato ospite di Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5, "ho incontrato il deputato europeo Matteo Salvini. Mi ha detto che non mi conveniva proseguire per Strasburgo perché il Parlamento europeo tra i giorni 10 e 21 maggio è chiuso per la festa nazionale dell'Ascensione. Mi ha anche assicurato che il vice presidente dell'Europarlamento, Roberta Angelilli, potrà ricevermi il 4 giugno. Andrò lì in aereo. Intanto, ho deciso di riscendere a tappe la penisola. In questo modo, ho tutto il tempo di completare la raccolta di firme: sono già 18mila". Ieri è arrivato ad Anzio. Negli ultimi due giorni è stato a Roma "al Ministero della Giustizia e al Senato. Della mia iniziativa si è interessata anche una troupe del Tg1".

L'intervista al TG1 (clicca qui)

La mappa del viaggio di "Papi Gump" (clicca qui)