Da sempre mezzo ecologico ed economico per eccellenza, unisce l'utile al dilettevole, è in grado di coinvolgere tutte le fasce d'età, praticabile sia a livello agonistico che “da passeggio”, se ne fa un gran parlare specialmente in riferimento a sostenibilità e qualità della vita nelle varie città.

La bicicletta, già da qualche tempo, sta iniziando ad essere un mezzo sempre più riscoperto anche a Vasto, dove è sempre meno raro incrociare per strada coloro che l'hanno scelta per spostarsi da una parte all'altra della nostra città.

Proprio per questo l'appuntamento estivo per gli amanti delle pedalate su due ruote raddoppia. Il 1 e il 2 Giugno infatti si terrà il raduno Cicloturistico “Vasto dal mare ai monti”, promosso dal Ciclo Club Vasto e Assoeventi e aperto alla partecipazione di cittadini, Comuni, Enti e associazioni che intendano aderire. L'evento è una vera e propria Festa della Bicicletta che mira non solo alla valorizzazione del territorio a livello turistico-sportivo e alla promozione di attività legate al ciclismo per passione, ma anche all'incoraggiamento di tutte le fasce d'età all'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e preferibile.

Il Programma per le due giornate di incontri si svolgerà nel seguente modo:

Sabato 1 Giugno: alle ore 17:00 partenza da Piazza Rossetti della passeggiata in bici per godere dei bellissimi scorci della nostra città pedalando. La partecipazione è aperta a tutti.

Domenica 2 Giugno: I Prova del Campionato Nazionale Cicloturistico “Vasto dal mare ai monti” valido per l'acquisizione di crediti per la selezione dei Campionati Regionali e Nazionale Cicloturistico.

Le iscrizioni, con quota di 10€, e il ritiro del pacco gara si terranno dalle ore 7:00 alle 9:00.

La partenza dal PALABCC è fissata per le 9:00 e il percorso si svolgerà attraverso San Salvo, Cupello e Monteodorisio. Pausa controllo e ristoro per proseguire verso la Fondovalle Sinello e l'uscita Vasto Nord per il rientro in città previsto per le ore 12:00.

Verifica arrivi, premiazioni e Pasta Party.

Inoltre alle ore 9:30 presso il Terminal Bus di Via Conti Ricci si terrà “Biciclettando in Compagnia” dedicato ai bambini che si divertiranno pedalando in attività come gimkana e mini sprint, ma anche passeggiate con grandi e piccini. La quota di iscrizione è di 5,00€ comprensiva di assicurazione e gadget.

Fabiola Lavecchia