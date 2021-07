Intervento di riqualificazione urbanistica del Comune di San Salvo nel parco giochi per bambini in via Nervi e in via Alcide De Gasperi nel pieno rispetto dell’ambiente.

Sono stati acquistati e collocati, su una base pavimentata antri trauma in pvc riciclato, due nuovi giochi componibili per crescere del tipo “La nave dei pirati” e “Palma” oltre a due altalene in alluminio.

Sistemi ludici pensati e realizzati con materie prime provenienti da riciclo per consentire alle famiglie di potere far svolgere ai loro figli attività ludica e motoria in un’area sicura e curata.

Il sindaco Tiziana Magnacca, accompagnata dall’assessore Giancarlo Lippis, ha fatto un sopralluogo per verificare la sistemazione delle due aree. “Siamo al lavoro – ha commentato il sindaco – per rendere più accoglienti e curati gli spazi dove i bambini possono giocare liberamente. Anche da quelle piccole cose si può comprendere come siamo impegnati a rendere più accogliente e funzionale San Salvo”.

Per l’assessore Lippis gli interventi che sono stati realizzati “fanno parte di un programma più ampio di riqualificazione dei quartieri della nostra città, che si concretizza anche attraverso la sistemazione delle aree utilizzate dai bambini in sicurezza. Un piccolo intervento a dimostrazione della nostra attenzione per le famiglie e per i più piccoli”.