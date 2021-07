Sono più di cento i motociclisti provenienti da ogni parte del mondo che il 30 e 31 maggio faranno tappa Vasto per il Motogiro d'Italia 2013 (clicca qui). Partita da Terni, sede del Moto Club organizzatore, il 26 maggio, la gran fondo d'epoca percorrerà 1700 km di strade italiane prima di fare ritorno in Umbria. L'edizione 2013, organizzata in collaborazione con la Federazione Motociclistica italiana, è denominata Motogiro dei due mari, visto che la manifestazione toccherà le due sponde dello stivale.

I partecipanti sono per due terzi stranieri e vedono la presenza di inglesi, tedeschi, olandesi, americani, spagnoli e, per la prima volta, giapponesi e cittadini dell'Est europa.

"Il Motogiro d’Italia che possiamo tranquillamente definire la Mille Miglia delle due ruote - spiega l'addetto stampa Celso Pallassini-, riprende quella che era una gara importantissima riservata alle moto che si è corsa in Italia dal 1953 al 1957, anno in cui, a seguito del tragico incidente di De Portago vennero abolite tutte le corse su strade aperte al traffico. Erano quelli gli anni della grande rinascita dopo la guerra e tante aziende vedevano in questa corsa, alla quale prendevano parte anche 500 piloti, un fantastico mezzo di promozione per veicolare la propria immagine. Come detto l’ultima edizione fu vinta dallo spoletino Remo Venturi in sella alla MV Agusta a oltre 105 KM orari di media, un record ovviamente imbattuto. Gli altri piloti che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del Motogiro sono: Leopoldo Tartarini (Benelli) nel 1953; Terquinio Provini (Mondial) nel 1954; Emilio Mendogni (Moto Morini) nel 1955 e Walter Tassinari (Moto Morini) nel 1956.

Fa le moto iscritte alla gran fondo, molti veri e propri gioielli costruiti nella prima metà degli anni cinquanta, praticamente tutte le case del tempo sono presenti alla rievocazione storica, con forte preponderanza di Ducati, Gilera, MotoBi, MV Agusta, Benelli e Guzzi ma non mancano Mival, Beta, Maserati, Laverda, Bianchi, Parilla, Mondial, Bultaco, e addirittura un raro esemplare di Perugina, unica azienda umbra che si sia cimentata nella costruzione di moto".

A Vasto arriverà la quarta tappa che partirà la mattina del 30 maggio da Manfredonia.Durante il percorso i concorrenti faranno delle soste intermedie a Apricena, Ururi, San Giovanni Lipioni, Furci e Cupello. La mattina successiva, il 31 maggio, ripartiranno alla volta di Civitella del Tronto. Sarà l'Associazione Motociclistica vastese a curare l'organizzazione della tappa in città.