"Una città come Vasto non può permettersi di avere la bandiera blu d’Europa solo per una piccolissima parte degli oltre sedici chilometri di costa vastese. In un periodo di crisi economica in cui solo con la qualità si può fare la differenza, la mancata assegnazione del vessillo della Fondazione per l’Educazione Ambientale alla spiaggia di Vasto Marina non può che penalizzare ancora una volta l’economia vastese". Lo afferma Stefano Berghella, attivista di Fratelli d'Italia.

"La decisione della Fee - sostiene il militante del partito di Giorgia Meloni - suona come una ennesima bocciatura all’operato dell’Amministrazione comunale di Vasto che evidentemente non ha saputo assicurare la pulizia delle acque, né tantomeno la qualità dei servizi. Tra l’altro, a pochi giorni dall’inizio della stagione balneare, Vasto Marina è ancora un cantiere aperto: il lungomare continua a franare e si aprono voragini nel manto stradale, camion e ruspe parcheggiati ovunque e soprattutto incuria e zero manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano nella parte bassa della città che dovrà accogliere, o almeno si spera, i turisti. È tempo di suonare la sveglia. Non possiamo permetterci il lusso di danneggiare oltre le nostre risorse. Il turismo rappresenta la nostra unica risposta, l’unica speranza di uscire a testa alta dalla morsa della crisi".