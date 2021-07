La chiamata di soccorso è arrivata dopo le 16.30 alla caserma dei Vigili del Fuoco di via Madonna dell'Asilo. Per una fatale disattenzione un appartamento in via San Francesco d'Assisi, nel centro storico di Vasto ha preso fuoco. Tanta paura per l'uomo che vive nell'appartamento. A prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del mezzo antincendio, è stato un vigile del fuoco volontario che in quel momento si trovava in zona.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e tratto in salvo il cane rimasto intrappolato nell'abitazione. Fortunatamente la casa non ha subito danni strutturali, anche se i segni del rogo restano ben evidenti sulle pareti.