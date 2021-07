"Non corrispondono al vero le affermazioni di Molino secondo cui gli stessi socialisti, da quando hanno ottenuto l'assessorato, si sono zittiti. Molino, non può sapere, perché assente, come tutti i consiglieri del Pd, i termini della discussione dell’ultima riunione di maggioranza". Gabriele Barisano, capogruppo del Psi in Consiglio comunale, risponde a Domenico Molino (Pd). In un'intervista a ZonaLocale.it, il rottamatore vastese ha criticato la soluzione della crisi di maggioranza.

"Nell’occasione - afferma Barisano - noi socialisti abbiamo ribadito, che la sola rivisitazione delle deleghe agli assessori non basta e non è risolutiva.

Tutti sanno che non abbiamo trovato disponibilità, delle altre forze politiche per l’azzeramento della Giunta, ci fa piacere che Molino condivida la nostra posizione, sottolineo solo, che il suo partito che è stato tra i più intransigenti nel negare la disponibilità al cambio degli assessori.

Riteniamo sbagliato scaricare sugli altri problemi e dinamiche interne al proprio partito.

Il nostro impegno sarà ancor più doveroso e necessario ora che ci siamo assunti la responsabilità di governare con l’ingresso in Giunta del nostro assessore.

Continuiamo a sostenere che il cronoprogramma e l’attuazione del programma elettorale sono le sole questioni che permetteranno di riconquistare e aumentare la fiducia degli elettori vastesi.

La città deve partecipare, condividere e approvare. Proprio perché crediamo fortemente in quello che diciamo, abbiamo anche proposto, nell’ultima riunione di maggioranza, di trovare il modo di condividere con i cittadini il prossimo bilancio preventivo.

Insistiamo e insisteremo, con il sindaco e con i partiti della coalizione, sulla necessità di comunicare, al più presto le proposte, i programmi e le priorità di questi ultimi tre anni di amministrazione.

Ancor più convinti ora che possiamo contare anche sull’appoggio del consigliere Molino".