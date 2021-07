Un fulmine si abbatte su Vasto e colpisce l'antenna di un palazzo di via Ritucci Chinni, l'ascensore si guasta. I residenti anziani e con difficoltà motorie che abitano ai piani alti non possono uscire da una settimana. E' accaduto durante l'anomala ondata di maltempo dei giorni scorsi. E' un residente delle case popolari del quartiere San Paolo a lanciare l'allarme scrivendo a ZonaLocale.it.

La richiesta d'aiuto - "In via Ritucci Chinni un fulmine ha colpito l'antenna di un palazzo delle case popolari di proprietà dell'Ater", l'ente che gestisce l'edilizia residenziale pubblica nell'area Lanciano-Vasto. "Da una settimana alcuni condomini sono rinchiusi e sequestrati in casa. Sono anziani, che abitano addirittura all'ottavo piano e non solo: sono persone che hanno bisogno di uscire per andare a fare visite mediche o per fare la spesa. Nessuno provvede a far riparare il guasto e questi inquilini sono costretti a stare in casa per mancanza dell'ascensore. Aiutiamoli".