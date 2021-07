In un'area argillosa lungo la vallata del fiume Trigno, tra i comuni di Lentella e Fresagrandinaria, e' stata individuata la Canforata di Montpellier (Camphorosma monspeliaca), una specie considerata estinta in Abruzzo: si tratta di un piccolo arbusto tipico delle steppe e delle zone semidesertiche. La scoperta e' stata fatta durante una escursione naturalistica dei soci del Centro Studi per la Montagna Vastese e la Valle del Trigno.

(Ansa)