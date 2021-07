Mercoledì 29 maggio dalle 15.30 presso il Centro di Aggregazione in via Ritucci Chinni (dietro Chiesa San Paolo), il Progetto Giovani del Comune di Vasto organizza un seminario gratuito di scrittura a cura dello scrittore bolognese Alessandro Berselli.

Per informazioni : sideshow@hotmail.it, 339.3085786.

Argomenti del corso:

Introduzione: perché si scrive

Concetto di scrittura

L’idea e l’ispirazione

Incipit: da dove si inizia un racconto

Il personaggio

L’importanza delle emozioni

Il plot: in quale direzione fare andare la storia

Il finale: ovvero come far tornare i conti

Nello stesso pomeriggio, alle 18.30 Alessandro Berselli presenterà il suo ultimo libro “Il metodo crudele” presso la Drogheria Buonconsiglio, in via Buonconsiglio a Vasto.

Introduce Mascia Di Marco

Alessandro Berselli (Bologna, 12 dicembre 1965)

Umorista, scrittore, docente di tecniche della narrazione, inizia la sua attività negli anni novanta, collaborando con la rivista Comix e L’apodittico e il sito di satira on line Giuda, e partecipando al Maurizio Costanzo show.

Dal 2003 inizia una carriera parallela come romanziere noir. Oltre alle raccolte di racconti Storie d’amore di morte e di follia (Arpanet, 2005) e Anni zero (Arpanet, 2012), nella sua bibliografia troviamo i romanzi Io non sono come voi (Pendragon, 2007), Cattivo (Perdisa Pop, 2009), Non fare la cosa giusta (Perdisa Pop, 2010).

Ha pubblicato inoltre i racconti Commando sette (2007) pubblicato sul quotidiano La Repubblica, Drowned (2008) su Il resto del Carlino, I don’t like Mondays (2008, Lama e trama 5, Zona editore), Il mio posto (2011, Cronache di inizio millennio, Historica), Sono soltanto triste (2012, Scosse, Felici editore), Satana nella zona giorno (2013, Nessuna più, Elliot)

Il metodo Crudele (Pendragon, 2013) sancisce il suo ritorno all’umorismo caustico e corrosivo degli esordi.



