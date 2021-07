La comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco ha celebrato nei giorni scorsi la festa di Maria Ausiliatrice. Per l'occasione è tornato a Vasto don Ivano Bicego, parroco negli anni '80, rimasto nei cuori dei parrocchiani che in quegli anni hanno vissuto l'espansione del quartiere e la crescita della comunità salesiana. E' stato don Ivano a presiedere la celebrazione del 24 maggio, solennità di Maria Ausiliatrice, la processione lungo le vie della parrocchia e la Santa Messa in piazza. Presenti le associazioni dell'oratorio salesiano e un gran numero di fedeli, per una devozione mariana sempre viva nella comunità vastese. Al termine della messa in piazza i bambini che hanno fatto la prima comunione hanno lanciato tanti palloncini colorati in cielo come omaggio alla Madonna.

Le giornate di festa sono state caratterizzate anche da momenti di gioco e divertimento. Sabato pomeriggio i giochi in piazza dedicati ai bambini, poi in serata spazio ai giochi per i più grandi con la musica dei "BamboLiga e Barracuda", cover band di Ligabue. Domenica sera, invece, dopo l'esibizione della banda di Monteodorisio, che ha accompagnato anche la preocessione, karaoke in piazza e giochi da baraccone. Il mese di maggio si concluderà il 31 sera con il rosario alle ore 21.