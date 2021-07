Ultima partita della stagione per la BCC San Gabriele Volley. A salvezza già conquistata Ettore Marcovecchio nella sfida con il Montesilvano fa le prove tecniche per la prossima stagione. Caterina De Marinis viene schierata nel ruolo di libero, situazione che potrebbe allungare ancora di un anno la sua incredibile attività agonistica, portandola a giocare oltre i 43 anni.

Nei 4 set disputati (è finita 3-1 per la San Gabriele) il tecnico vastese ha mandato in campo tutte le giocatrici della sua rosa. Grande emozione quando è entrata in campo Giada Innocenti, una delle atlete di punta della squadra vastese, ferma da due anni per problemi al ginocchio.

Con il suo pieno recupero sarà lei a prendere il posto in attacco della De Marinis, andando a comporre una formazione che l'anno prossimo schiererà atlete nate tra il '96 e '98, con la sola Innocenti del '94, in attesa delle decisioni della De Marinis.

Si conclude così una stagione in cui la BCC San Gabriele era partita per conquistare la salvezza e, pur con qualche difficoltà in più rispetto al previsto, l'obiettivo è stato centrato. Con i grandi successi delle formazioni under la società del presidente Ciaffi può archiviare l'annata 2012/2013 con un bel segno positivo. Ora partirà la stagione del beach volley, con diverse giovani vastesi che si fanno strada e potrebbero ripercorrere le orme della coppia Delli Quadri-Innocenti, arrivata a conquistare il titolo italiano under 18.

Ma si pensa già a quella che sarà la prossima stagione, con un vivaio da valorizzare e la prima squadra che, con un anno di esperienza in più, potrà dire la sua nel campionato di serie C.