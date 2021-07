Splendida gara ad Osimo per Francesco Vastola nella categoria Kg.73 riservata alle cinture nere.

Sabato 25 e domenica 26 maggio si è svolto il 5° Torfeo Nazionale di judo al Palabaldinelli di Osimo, una competizione riservata ale categorie Esorddienti A-B, Cadetti e Juniores.



Per Vastola tre incontri vinti per ippon, dimostrando spessore tecnico per la sua genialità e prerdendo la finale per una tecnica di immobilizzazione.



Nella stessa categoria quinto posto per Patrick Notturno, mentre nella categoria cadetti Kg.55 l'atleta Antonio Carcangiu ha ottenuto lo stesso risultato vincendo due incontri.