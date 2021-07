"Sono stato ricoverato per un intervento presso il reparto di Urologia dell'ospedale di Vasto e voglio fare pubblicamente i miei ringraziamenti per la professionalità dei medici e degli infermieri e la cordialità con cui i pazienti vengono trattati". E' Paolo Forte, vigile del fuoco di Vasto, a contattare la redazione di ZonaLocale.it per esprimere la sua gratitudine all'equipe medica guidata dal professor Luigi Schips.

"Il mio grazie è per il dottor Luca Cindolo, che ha eseguito l'intervento, e per tutto il personale del reparto, brillantemente guidato da Schips. La loro cordialità e competenza è massima", aggiunge Forte.

In un momento di difficoltà come quello di un ricovero in ospedale, sapere di poter contare su un'equipe medica affidabile è certamente importante. "Avere a Vasto un professore come Schips è motivo di orgoglio e sicurezza per chi ha necessità delle cure in urologia".