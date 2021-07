Grande festa alla palestra del quartiere San Paolo per la salvezza in serie D conquistata dalla San Paolo Volley. Partita da dentro o fuori quella disputata dalle ragazze allenate Mario Baiocco. Infatti l'ultima giornata dei playout vedeva la sfida tra le vastesi e il Real L'Aquila, la vincente rimaneva in serie D, la perdente retrocedeva.

Alla fine sono le giocatrici della San Paolo ad imporsi con il risultato di 3-1, potendo chiudere con un sorriso una stagione a dir poco complicata. La San Paolo era partita ad inizio anno con l'obiettivo minimo di una salvezza tranquilla, buttando un occhio alle posizioni di vertice per l'accesso ai playoff. Una formazione molto giovane ma con giocatrici di valore, che dopo una prima parte di stagione molto positiva, ha dovuto subire una serie interminabile di infortuni, che alla fine l'anno trascinata nelle parti basse della classifica.

A complicare ulteriormente le cose, durante i playout, la ricaduta di Roberta Mileno e la frattura della caviglia di Roberta Bruno. Aggiungendo le condizioni non ottimali di Valentina D'Adamio la squadra ha sofferto anche nelle ultime giornate, rimediando due sconfitte di fila che l'hanno portata ad affrontare il match contro le aquilane con molta tensione vista l'alta posta in palio. "In settimana avevo avuto sensazioni positive - ha commentato un esausto Mario Baiocco a fine gara -. La squadra ha fatto quadrato, anche con giocatrici molto giovani, come le '99 Nicoletta di Risio, Serena de Mutiis e Sara Ruzzi, le '98 Alessia Serafini, Giada Colantonio e Martina Pepe, con il recupero di Tatiana Celenza, con la grande prestazione di Daria Di Blasio e Lucia Sole Caporaso. Ma devo dire brave a tutte, perchè è stata la vittoria del gruppo".

La sfida contro il Real L'Aquila non è stata però semplice. Primo set con le ospiti sempre in vantaggio, fino a raggiungere il 20-15. Poi la svolta a favore delle vastesi, che vanno a vincere 25-23 e, sulla scia dell'entusiasmo, chiudono agevolmente il secondo parziale per 25-15. Nel terzo set si fanno rivedere i vecchi fantasmi che in più di un'occasione sono costati punti preziosi alla San Paolo, e L'Aquila accorcia sul 2-1. Il quarto set è decisivo e la tensione altissima. Errori e scambi rocamboleschi, ma alla fine sono le vastesi a chiudere sul 25-19 potendo festeggiare la meritata salvezza. Anche l'anno prossimo la San Paolo Volley sarà in serie D.