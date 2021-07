Partita combattuta all'Aragona dove la Vastese batte gli inglesi del Greenways per 4-3. I biancorossi soffrono più del previsto per avere la meglio contro una buona squadra, paragonabile a detta di mister Di Santo, più o meno ad una compagine di Prima Categoria italiana.

Tra gli inglesi assente per via di un infortunio lo sposo Nicholas Farr, principale promotore dell'amichevole, che ha assistito all'incontro dalla panchina incitando i suoi con tanto di stampelle. In porta per gli ospiti ha giocato il vastese Salerni, l'estremo difensore anglosassone non è ancora arrivato in città. A dare il calcio d'inizio dell'incontro, diretto per l'occasione dall'ex arbitro Michele Sallese, la sposa Victoria Williams.



Padroni di casa in campo con Cialdini, Triglione, Cardone, Luongo, Soria, Irmici, Pantalone, Di Santo, Della Penna, Di Vito e Napolitano. Nella ripresa spazio a Delle Donne, Ayoub, D'Adamo, Berardi, La Guardia, Antonino, D'Alessandro, Savino e Salvatorelli. La Vastese, da quasi un mese in vacanza e priva del ritmo partita, ha giocato molto rilassata, in un clima di grande allegria, senza strafare e a fine primo tempo era sotto di due gol. Nella ripresa ha accorciato le distanze con Di Vito, pareggiato con Soria, inizialmente schierato con un inedito numero 5, come centrale difensivo in coppia con Irmici. Nel finale doppietta di Triglione, con secondo gol dalla distanza bellissimo, e terza rete ospite. Nel finale parata decisiva di Delle Donne che evita il gol del pareggio.

In campo due novità: Fabiano Berardi, ex Val di Sangro, classe '94 e Alessandro Cardone, ex Virtus Lanciano lo scorso anno all'Altinrocca, classe '93, entrambi sotto osservazione per un eventuale ingaggio per la prossima stagione. Le trattative per la Vastese del futuro sono già iniziate e proseguiranno nei giorni successivi, in attesa di conoscere i nomi dei nuovi soci e la risposta del Vasto Marina in merito ad una collaborazione.

Il Greenways, seguito da un numeroso gruppo di tifosi festanti, ha sorpreso per il suo atteggiamento molto combattivo, in stile tipicamente inglese, lottando fino alla fine, a volte anche con troppo agonismo, come è nelle abitudini del calcio anglosassone. Ci sono stati infatti alcuni brutti falli, tutti involontari, che hanno messo fuori causa Pantalone e Della Penna costretti a lasciare il campo in anticipo per infortunio. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave.

A fine partita abbracci, strette di mano e terzo tempo all'Aragona con birra e porchetta per tutti, in attesa delle nozze in programma lunedì pomeriggio nella cattedrale di San Giuseppe alle ore 14.00.