Con il nono posto ottenuto nelle finali nazionali under 14 di pallavolo, la San Gabriele Volley si conferma come una delle realtà migliori nel volley giovanile. In Umbria le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno ben figurato contro le formazioni provenienti da tutto il Paese, sfiorando di un soffio l'accesso alle finali che aggiudicavano i primi otto posti. La nona piazza conquistata, frutto di 5 vittorie e due sconfitte, è un risultato a cui va dato certamente valore. Nei primi otti posti ci sono le società che rappresentano il gotha della pallavolo italiana, quelle che hanno la prima squadra in società e possono contare su risorse economiche e umane fuori dalla portata di una società come quella vastese, che fa della passione e del sacrificio la sua bandiera.

Le ragazze del settore giovanile della San Gabriele quest'anno hanno compiuto una cavalcata entusiasmante, vincendo titolo provinciale, regionale e approdando poi a queste finali nazionali. Questi i risultati ottenuti dalle vastesi:

San Gabriele - Chatillon 2-0

San Donà di Piave - San Gabriele 2-1

San Gabriele - Crotone 2-0

Chieri - San Gabriele 2-0

San Gabriele - Sport Club Bolzano 2-0

San Gabriele - Filottrano Pallavolo 2-0

San Gabriele - V.Comiso Ragusa 2-1

Da sottilineare come il gruppo che ha disputato l'under 14 è formato da giocatrici nate nel 2000 che quindi la prossima stagione potranno disputare lo stesso campionato. Con un anno in più di esperienza, dopo aver potuto confrontarsi già con le migliori squadre italiane e soprattutto potendo contare su tecnici di livello assoluto come Marcovecchio, Checchia e De Marinis, la stagione 2013/2014 potrà regalare ancora tante soddisfazioni alla squadra vastese.