Si sono dati appuntamento questa mattina alle 9.00 in piazza Rossetti a Vasto gli ex dell'Istituto "Enrico Mattei" per dare vita al raduno di studenti, professori e personale. Presenti uomini e donne di ogni età, i ragazzi attualmente iscritti, quelli che hanno concluso gli studi solo da qualche anno, fino agli alunni storici.

Il gruppo, guidato dall'attuale dirigente scolastico Rocco Ciafarone e dallo storico preside Fernando Fiore, si è mosso verso le 10.30 alla volta della scuola attraversando la città. Nel corteo erano presenti anche la massime autorità cittadine e provinciali, alcune delle quali in doppia veste, avendo studiato al "Mattei".

Raggiunto l'istituto c'è stato il saluto del dirigente scolastico, di Fernando Fiore, del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna che ha consegnato le chiavi della città e di padre Luigi Stivaletta, anch'egli alunno della scuola, che ha letto un messaggio inviato da Papa Francesco. Nell'occasione è stato presentato anche l'inno del "Mattei" suonato da un gruppo di studenti.

Con questo raduno si conclude il cliclo degli appuntamenti in programma per i festeggiamenti dei 50 anni della scuola.

Ai link sotto è possibile leggere gli articoli degli altri eventi che si sono svolti in città in questo fine settimana.

Cinquant’anni del "Mattei", festa tra sorrisi e commozione



L’ex studente ora è senatore: "Petrolio, aveva ragione Mattei"



Mattei, non solo amarcord: gli studenti presentano progetti