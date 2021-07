Una mattinata all'insegna dello sport, della salute e del divertimento. Questi gli ingredienti della 13ª edizione di Correre per Vivere, gara non agonistica di 8 km. organizzata dall'associazione Atletica Vasto in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice. Tanti gli atleti provenienti da tutta la regione Abruzzo e non solo che si sono cimentati nel percorso cittadino, particolarmente impegnativo nonostante la breve distanza per i suoi caratteristici saliscendi.

La Classifica (clicca qui)

La mattinata è iniziata con le gare dei bambini, da 0 a 5 anni, che hanno corso i 100 metri, poi via via i ragazzi più grandi, fino ad arrivare agli atleti che hanno corso il percorso lungo. Tra questi anche un gruppo di giovani in carrozzina, spinti con efficacia dai volontari dell'Unitalsi, per una gara davvero speciale. A dare il via ad ogni categoria è stato il parroco Don Francesco Pampinella.

Spazio anche al gruppo del walking, che ha compiuto il tracciato con un passo meno sostenuto rispetto ai podisti. La gara è stata avvincente, con il marchigiano Doriano Bussolotto che ha tagliato per primo il traguardo di piazza della Repubblica. Tra le donne ha vinto Francesca De Santis.

A fine corsa premiazione guidata dal presidente dell'Atletica Vasto, il dottor Lucio Del Forno. Sul palco anche l'81enne Duilio Fornarola, che anche oggi ha corso dando grande prova di resistenza, il podista vastese Giulio Passot, il delegato del Coni Ottavio Di Tullio, il pittore Pietro Brattoli, che ha donato tre quadri per le vincitrici donne, il maresciallo Fiasconaro, che ha rappresentato l'arma dei Carabinieri. I premi di squadra sono andati alla Posdistica San Salvo, presente con oltre 60 atleti. C'erano anche le squadre di Vasto, Termoli, Cepagatti e Chieti, oltre al gruppo dei Tapascioni.

Al termine della manifestazione il presidente Del Forno ha voluto ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati per la riuscita della manifestazione, la Protezione Civile che ha collaborato con la Polizia Municipale per la sicurezza sul tracciato, il Vespa Club che ha garantito il punto ristoro in via dei Conti Ricci e tutti gli sponsor. "Lo sport aiuta a vivere bene", è il messaggio lanciato a tutti gli atleti.

Classifica generale

Maschile

1. Doriano Bussolotto

2. Gabriele Colantonio

3. Alessandro Brattoli

Femminile

1. Francesca De Santis

2. Maria Brindisi

3. Franca Ruzzi

Classifiche di categoria

F16

1. Maria Caterina Calvano

2. Marilina Ciuffreda

F23

1. Julia Mariani

F30

1.Laura D'Angelo

2. Emanuela Sperati

3. Cristina D'Ippolito

F35

1. Gabriella Sparvieri

2. Antonia Falasca

3. Annalisa Di Pietro

F45

1. Stefania Cervone

2. Grazia Evangelista

3. Patrizia Mucci



F50

1. Stella Nubia

2. Mafalda Lucci

3. Antonella Castorio

F55

1. Maria Di Luca

Maschile

M16

1. Duglas Marcelo Scarlato

2. Emiliano Enni

3. Angelo Ciancaglini

M23

1. Giarrocco Reale

2. Stefano Colicchia

3. Federico Olivieri

M30

1. Domenico Troiano

2. Lino Dell'Arciprete

3. Terenzio De Grandi

M35

1. Luigi Gramaccini

2. Nicolino Catalano

3. Vincenzo Del Villano

M40

1. Mauro Battista

2. Davide Criti

3. Sandro Checchia

M45

1. Giovanni Viti

2. Piero Bogazzi

3. Roberto Colonna

M50

1. Massimo Miri

2. Claudio Acari

3. Norberto Gagliardi

M55

1. Luigi Brindisi

2. Tommaso D'Alicandro

3. Alessandro Carabba

M60

1. Roberto Ialacci

2. Luigi Zinni

3. Claudio Marciano

M65

1. Alfredo Sboro

2. Generoso Leonzio

M70

1. Nicola Manes

2. Roberto Del Borrello

M75

1. Dulio Fornarola