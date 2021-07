Non è stata solo una rimpatriata. Per molti ex studenti, è stata l'occasione di raccontare il loro percorso di vita. Tutti hanno riconosciuto l'importanza che l'Istituto tecnico industriale (così si chiamava fino a qualche anno fa) Mattei di Vasto ha avuto nella loro formazione professionale e nel lavoro. Sono iniziati con un dibattito e con le testimonianze dirette i festeggiamenti per il primo mezzo secolo della scuola che prende il nome del suo studente più illustre: Enrico Mattei, il fondatore dell'Eni e creatore della Siv (la società italiana vetro, che oggi si chiama Pilkington e dal 1962 è l'azienda più grande del Vastese).

Sorrisi, ma anche commozione e qualche lacrima nel rivedere le foto dei tempi andati, quelli delle immagini in bianco e nero e di tante persone che hanno fatto la storia dell'istruzione a Vasto. Al convegno, introdotto dal dirigente scolastico Rocco Ciafarone, sono intervenuti gli ex presidi Fernando Fiore e Nicola D'Adamo.

E poi, quando la mattinata stava per volgere al termine, i racconti degli ex alunni che, col bagaglio formativo del Mattei, ce l'hanno fatta: hanno trovato la loro strada, intraprendendo un percorso professionale ricco di soddisfazioni.

""Ringrazio i professori, che mi hanno dato le basi logiche per la mia passione, che è diventata un lavoro", ha detto Renato De Ficis, general manager di Studioware ed editore di ZonaLocale.it. "Il mio percorso professionale si è svolto a Torino, Milano, Roma nel settore dell'information tecnology. Quello che viviamo è un periodo caratterizzato dall'assenza di lavoro, dall'assenza di prospettiva: lo si legge negli occhi di chi fa impresa, ma anche di chi fa il suo ingresso nel mondo del lavoro". De Ficis ha usato la parola "cambiamento", di cui "tutti dobbiamo essere partecipi" e ha chiuso il suo intervento con una provocazione: "Dobbiamo cominciare a pensare che non esiste la disoccupazione, nel senso che non dobbiamo stare fermi ad aspettare, ma essere disponibili a intraprendere una professione".

Questi sono stati gli interventi tematici: Il Vastese nel secondo Novecento, prof. C. Felice - Ore 10:Dalle specializzazioni agli indirizzi, Biennio prof. L. Di Legge, Chimica prof. C. Aquilano, Elettrotecnica prof. J. Alì, Informatica prof. D. Cavacini, Meccanica prof. V. Natale, Trasporti e Logistica prof. R. Ciafarone, Liceo Scientifico Tecnologico prof.ssa C. D’Ortona - Ore 11: Il Mattei e il mondo del lavoro:le esperienze degli ex alunni: Arte dott. D. D’Annunzio; scuola, prof. S. Rusi, prof. Nicola D’Alessandro;Salute e benessere dr. F Di Vito, dr. P. Menna; industria dr F. Sorgente, ing. M D’Ascenzo, ing. F. Cupaioli, ing. F. Forgione; Ricerca e sviluppo (in teleconferenza) dr. S. Valentini, dr. F. Evangelista, dr. D. Taraborrelli, ing. A. Ritucci; Pubblica amministrazione sen. G. Castaldi; Finanza N. Valentini; Libera professione e imprenditoria ing. A. Obino, p.i. M. Iocco p.i. R. De Ficis.