Oggi alle ore 18.00 allo stadio Aragona torna in campo la Vastese, a quasi un mese di distanza dall'ultima gara disputata, per l'amichevole internazionale contro il Greenways Football, squadra inglese amatoriale iscritta alla Kent County Football League. Torna dunque a giocare allo stadio cittadino una compagine straniera, l'ultimo avversario di questo tipo incontrato dai biancorossi è stato il Brasov nel 1993, fini 1-1.

Il motivo di questa partita è ormai noto, Nicholas Farr, giocatore del team anglosassone, si sposerà a Vasto lunedì alle 14.00 nella Cattedrale di San Giuseppe, con l'amata Victoria Williams. I due hanno scelto la nostra città come sede delle loro nozze dopo avervi soggiornato tempo fa.

Nicholas ha cercato nei mesi scorsi un contatto con la Vastese per organizzare un'amichevole con la squadra di calcio locale e ci è riuscito grazie alla disponibilità del presidente Giorgio Di Domenico.

Purtroppo a causa di un infortunio non potrà entrare in campo, ma farà il tifo per i suoi compagni che sono tutti invitati al matrimonio.

Per quanto riguarda la Vastese l'allenatore Nicola Di Santo dovrebbe avere a disposizione quasi tutti i giocatori della rosa, in più dovrebbe esserci anche qualche ragazzo della juniores, l'avversario non è dei più duri, la Kent County Football League è l'undicesima categoria del calcio inglese.



Potrebbe essere l'occasione per conoscere anche qualcosa in merito al futuro societario dei biancorossi, non solo per quanto riguarda l'ingresso di nuovi soci, ma anche, e soprattutto, in merito alla collaborazione con il Vasto Marina, dal quale la Vastese attende una risposta in tempi brevi.

Di seguito l'elenco delle amichevoli internazionali giocate dalla Vastese. Si ringraziano Beniamino Fiore e Vastocalcio.

Vasto, stadio Aragona, 17 dicembre 1944, Vastese-Selezione Militare Inglese 2-1

Vasto, stadio Aragona, 24 dicembre 1944, Vastese-Selezione Militare Inglese 1-5



Vasto, stadio Aragona, 27 marzo 1988, Vastese-Serajevo 2-1



Vasto, stadio Aragona, 13 febbraio 1992, Vastese-F.C. Brasov 1-0



Vasto, stadio Aragona, 17 febbraio 1993, Vastese-F.C. Brasov 1-1