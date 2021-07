Sulla pista di atletica di via Ripalta i ragazzi delle scuole di Abruzzo e Molise si sono sfidati come ogni anno. In palio il titolo di ragazzo più veloce.

Quest'anno, ospite d'onore di Ragazzi in corsa, manifestazione organizzata dalla BCC della Valle del Trigno e dalla ASD Podistica San Salvo con il contributo dell'AVIS di San Salvo, la campionessa olimpica Fiona May.



Protagonisti 250 ragazzi ppartenenti a diverse scuole medie di Abruzzo e Molise divisi in 6 categorie: per classi e genere. A premiarli Fiona May che ha assistito alla finale e si è intrattenuta con i presenti dopo la premiazione per firmare autografi.



Di seguito l'elenco dei vincitori, delle scuole di San Salvo, Vasto, Cupello, Casalbordino, Montenero di Bisaccia, e Mafalda.



Prima media maschile: 1°classificato GIULIO ABBONDANZA (Scuola media Rossetti di Vasto), 2° classificato GIUSEPPE MINERVINO (Scuola media San Salvo), 3° classificato LUCA PETROCCO (Scuola media San Salvo).



Seconda media maschile: 1°classificato FABER D'ANNUNZIO (Scuola media Rossetti Vasto), 2° classificato CIPRIAN ISTOC (Scuola media Mafalda), 3° classificato LUCA D'ALESSANDRO (Scuola media Cupello).



Terza media maschile: 1°classificato ALESSIO PIRAS (Scuola media Rossetti Vasto), 2° classificato DENNY DELLA PENNA (Scuola media Rossetti Vasto), 3° classificato LORENZO RUFFINI (Scuola media Rossetti Vasto).



Prima emdia femminile: 1°classificata GIULIA D'ADDIEGO (Scuola media Cupello), 2° classificata FRANCESCA GRIGNOLI (Scuola media San Salvo), 3° classificata FEDERICA PERRINA (Scuola media San Salvo).



Seconda media femminile: 1°classificata CLAUDIA DANIELE (Scuola media San Salvo), 2° classificata BIANCA BORRELLI (Montenero di Bisaccia), 3° classificata VANESSA MELIZZI (Scuola media Casalbordino).

Terza media femminile: 1°classificata SERENA IANNANTUONI (Scuola media San Salvo), 2° classificata TECLA BENEDETTO (Scuola media Montenero di Bisaccia), 3° classificata FRANCESCA DI LISA (Scuola media San Salvo).