Una scossa di terremoto di mangnitudo 2.5 è stata registrata questa mattina alle 5:34.55 nel territorio del Vastese dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (clicca qui).

La scossa è avvenuta a 9.5 km di profondità, in quello che viene tecnicamente chiamato distretto dei Monti Frentani. Numerosi i comuni che si trovano in un raggio di 10 km. dal luogo della scossa: Castiglione Messer Marino, Carunchio, Colledimezzo, Montazzoli, Fraine, Guilmi, Monteferrante, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, Villa Santa Maria e Pietraferrazzana.

La scossa non sembra essere stata avvertita dalla popolazione e non si registra nessun danno agli edifici.

L'altra notte ce n'era stata una tra le province di L'Aquila e Teramo, inizialmente valutata in 3.0 gradi di magnitudo. In seguito ad ulteriori verifiche la scossa è risultata di 1.8, al di sotto della soglia di comunicazione (fissata in 2.0).