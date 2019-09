La scuola Primaria di Fresagrandinaria, che comprende gli alunni di Fresagrandinaria e Lentella, si è iscritta al concorso “Energiochi 8” con le classi 3°/ 4°/5°, per un totale di 40 alunni: un progetto promosso dal Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale; dell'Università dell'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara e dell'ENEA.

La partecipazione è stata voluta dagli insegnanti per sensibilizzare gli alunni e le rispettive famiglie alle tematiche del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Nelle classi indicate è stato attivato un laboratorio Ambientale, svolto in orario curriculare, per stimolare i ragazzi alla riflessione sui propri comportamenti, per suscitare sentimenti di affezione, rispetto e protezione del patrimonio ambientale e “culturale” che ci circonda.

In data 21 febbraio abbiamo ricevuto la visita di 2 Tecnici Esperti, inviati dalla Regione, che con una lezione molto motivante e coinvolgente hanno approfondito con gli alunni le tematiche del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

Una visita guidata presso un impianto di energia alternativa (Campo fotovoltaico di Fresagrandinaria) è stata programmata, in collaborazione con il servizio di Politica Energetica della Regione Abruzzo e con le Amministrazioni comunali di Fresagrandinaria e di Lentella, e si svolgerà entro l’ultima settimana del mese di maggio.

Un gruppo di alunni delle classi 3°/4° ha prodotto un “Audio-racconto” dal titolo “IL MITO E L’ENERGIA” Il racconto vede protagonisti proprio i piccoli autori che per salvare la loro amica Terra da una strana malattia, intraprendono un fantasioso viaggio nella mitologia, e grazie all’aiuto di “alcuni dei”, riescono a provocare un nuovo “BIG-BANG”, che cambierà profondamente l’uomo ed il suo rapporto con l’ambiente circostante. Il lavoro degli alunni è stato riconosciuto vincitore del “Premio speciale della commissione” per l’originalità dell’elaborato e per l’efficacia del messaggio.

La scuola di Fresagrandinaria, insieme alle altre scuole risultate vincitrici, parteciperà alla manifestazione finale di premiazione, che si svolgerà a Teramo il 28 maggio 2013, in presenza di tutte le Autorità Locali e Regionali.