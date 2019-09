E' cresciuto nelle ultime settimane il numero degli incidenti stradali a Vasto. Ieri mattina, attorno alle 11.30, in via Giulio Cesare si sono scontrate una Fiat Punto e una Fiat Panda. Un violento impatto frontale, sulle cui cause stanno svolgendo i necessari accertamenti i carabinieri della Compagnia di Vasto. Sul posto anche la polizia municipale e un'ambulanza del 118, che precauzionalmente ha trasportato in ospedale un bambino che era seduto nell'abitacolo di una delle due vetture. Il traffico ha subito rallentamenti.