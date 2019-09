La sala convegni della BCC Valle del Trigno era gremita per l'incontro con Fiona May, ex campionessa di atletica leggera e in particolare del salto in lungo. Una due giorni di appuntamenti, organizzati dalla Podistica San Salvo per la quarta edizione d Ragazzi in Corsa, in collaborazione con la BCC e il Comune di San Salvo. L'incontro con Fiona May è stato l'occasione per parlare di impegno e passione, alla presenza di altri relatori come il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, Nicola Valentini, presidente della BCC Valle del Trigno, Concetta Balsorio, presidente di Fidal Abruzzo e Franco Rongoni, presidente dell'Avis di San Salvo. Per la Podistica San Salvo, che porta in città un'altro dei grandi nomi dell'atletica mondiale, c'erano Pasqualino Onofrillo e il presidente Michele Colamarino.

La campionessa ha poi risposto alle domande degli attenti ragazzi presenti in sala, prima di concedersi a foto e autografi.