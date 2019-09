Martedì, nella chiesa di S. Giovanni Bosco, con una cerimonia religiosa e comunitaria densa più di commossa affettuosità che di mestizia, è stato dato l’estremo saluto a Francesco Paolo Pollutri, deceduto lunedi 20 maggio, all’età di 91 anni.

Navigante in gioventù, da militare e nella marina mercantile, armatore e pescatore per lunghi decenni poi, con i suoi pescherecci (Santa Paola e San Paolo I), contribuì negli anni ’50 del secolo scorso al rinnovamento dell’attività ittica vastese, sostituendo le tradizionali veliche “paranze”, ormai in disarmo, con più agili e funzionali pescherecci a motore. Amò l’”andar per mare” come una vocazione, un destino, e quale apprezzato strumento per realizzarsi come persona e, con fatica e abnegazione mista a imprenditorialità viva e lucida, per dare sostegno e poi frutto alla famiglia.

“Una vita in mare, il mare come fonte di vita, per sé e per gli altri” – ha dichiarato, nel suo saluto funebre all’apprezzato e benemerito socio, un commosso Presidente della locale Associazione Marinai d’Italia, Mario Pollutri. Meritevolmente presente al rito funebre anche il Presidente del Consiglio comunale, Peppino Forte. Non meno che il mare, Zì Paulucce amò incessantemente sua moglie, Maria: sposa per una vita, madre di quattro figli, costante punto di confronto e di sostegno, per oltre mezzo secolo di vita comune. Fu per lui quel riferimento quotidiano che, come un faro o un approdo, venutogli a mancare, lo ha portato in breve tempo a chiudere con malinconica serenità anche la sua esistenza, o la sua navigazione, terrena.

“Nipote mio – ebbe a dirmi qualche mese fa, con voce lieve e un tenero sorriso – …ringraziando Iddio ho realizzato quel che volevo, ho compiuto con soddisfazione il mio viaggio, … ora è tempo che ci salutiamo”. Fu quello, infatti, il nostro affabulante e conclusivo incontro. Il Grande Pescatore lo accolga nella Sua pace.





Pino Pollutri