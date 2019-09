“C’e’ un clima generale saturo di violenza, da quella verbale a quella fisica che scoppia in modo endemico e imprevedibile, col rischio di degenerazione del linguaggio pubblico, di contaminazione della dialettica politica.

Le forze dell’ordine sono impegnate al massimo e cercheranno sempre di fare meglio, con i mezzi che hanno.

Almeno la politica faccia la sua parte: abbassiamo tutti i toni. Non c’e’ bisogno di urlare e ostentare parolacce, in rete e direttamente, per fare una sana dialettica politica”.

Significa rispettare gli avversari, innanzitutto come persone, significa accettare la regola della civiltà politica. E ricordiamo tutti che questo Paese ha conosciuto la barbarie fascista cominciando con l’alterazione violenta del linguaggio”.

Il direttivo del centro democratico di San Salvo, sta portando avanti una battaglia, soprattutto nel campo della cultura della non violenza per impedire che simili episodi si possano ancora verificare.

Centro Democratico

Direttivo di San Salvo