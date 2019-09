La Virtus Cupello è pronta per l’ultimo atto del suo campionato, dopo aver fatto fuori Torrese e Acqua&Sapone, rispettivamente in semifinale e finale dei play off del girone B di Promozione abruzzese, sfida il Pontevomano.



Oggi pomeriggio alle 16.00, sul campo neutro di Francavilla, i rossoblu affrontano i teramani, vincitori dei play off del girone A. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.



La Virtus ha molte probabilità di tornare in Eccellenza anche perdendo, nel caso in cui qualche squadra non dovesse riuscire ad iscriversi al prossimo torneo regionale, sarebbe infatti la prima ad essere ripescata, un'eventualità che si ripete con frequenza ogni estate.

I ragazzi di Buda però vogliono chiudere una stagione, comunque molto positiva, nel migliore dei modi, il successo oltre a dare la certezza aritmetica del passaggio di categoria, sarebbe il giusto coronamento al termine di un'annata che in questo caso diventerebbe indimenticabile.



La Virtus Cupello dovrà fare a meno di Gabriele Ottaviano per squalifica e di Marino, Mauro Gaspari e Ceccarelli per infortunio.

Arbitra Giuseppe Zuffada di Sulmona coadiuvato dagli assistenti Piccirilli dell’Aquila e Innaurato di Lanciano.