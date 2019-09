La raccolta "Poesia: le nostre vite in versi...", opera prima della giovanissima autrice Vernalda Di Tanna, sarà presentata sabato 25 maggio, alle ore 18.00, presso la Casa della Cultura - Porta della Terra di San Salvo.

La poetessa frequenta la seconda classe del Liceo Scientifico di San Salvo e afferma di avere scoperto la poesia "pensando e riflettendo", cioè attraverso un percorso personale non particolarmente condizionato dagli studi scolastici o da ambienti intellettuali. Tant'è vero che intende la poesia come hobby piuttosto che come mestiere; come strumento espressivo piuttosto che come tecnica linguistica, letteratura o arte.

Leggendo il volume di Di Tanna si ha conferma di questo. C'è freschezza e immediatezza nei suoi componimenti, peraltro in genere brevi, in linea con quella modernità che vincola il testo alla durata della sensazione o dell'emozione. Ciò che non esclude la conoscenza e la frequentazione letteraria, rilevabili attraverso il lessico o particolari atmosfere che rimandano ad alcubi degli autori italiani dell'Otto-Novecento più noti.

Il volumetto, stampato dalla tipografia Linea Grafica, sarà presentato dalla prof. Annarosa Costantini, e dai poeti Domenico Di Stefano ed Emanuele Di Nardo. Interverrà anche l'assessore alla Cultura, Giovanni Artese.