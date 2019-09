Punta Penna tra le prime 10 spiagge più belle e pulite d'Italia. E' il periodico Vanity Fair sul suo sito internet, alla sezione viaggi, a stilare la classifica, assegnando alla riserva naturale di Punta Aderci un posto nei piani alti della graduatoria: "Anche quest'anno - scrive Vanity Fair - sono state assegnate le Bandiere Blu alle coste più pulite ed eco friendly dello Stivale. Tra le oltre 130 località votate noi vi presentiamo la top ten di quelle più affascinanti". C'è anche un altro arenile abruzzese: Torre del Cerrano, a Pineto.

La top ten - Secondo Vanity Fair, queste sono le 10 spiagge da sogno: Lo Spalmatore (nell'Isola della Maddalena-Sardegna), Punta Penna (a Vasto), Spiaggia Maruella-Capo Palinuro (a Palinuro, in provincia di Salerno), Parco della Sterpaia (a Piombino, in provincia di Livorno), Lido di Orrì (a Tortolì, in provincia di Ogliastra - Sardegna), Pisciotta (in provincia di Salerno), Isola di Vulcano (nell'arcipelago delle Eolie-Sicilia), Torre del Cerrano (a Pineto), Sabaudia (in provincia di Latina).

"Questo riconoscimento premia l’impegno della nostra amministrazione comunale, ma anche della gestione dell’intera riserva di Punta Aderci, affidata alla cooperativa Cogestre", commenta il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.



"E’ nostra volontà migliorare sempre più i servizi, la cartellonistica, i percorsi naturali, tutelando l’ambiente dunale con impegni di spesa importanti previsti per i prossimi anni, nella certezza che sempre più il turismo ambientale attrarrà visitatori nelle nostre aree. Giova, infine, segnalare il fatto che la prestigiosa rivista invita i lettori assolutamente a visitare la spiaggia".

Ecco i link su cui cliccare per vedere il sito internet: http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller

http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/viaggi-italia/the-best/13/05/24/le-spiagge-pi%C3%B9-belle-e-pulite-d%27italia-2013