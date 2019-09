Sabato 25 Maggio 2013 il Rotary Club di Vasto festeggia il suo Quarantesimo Anniversario a partire dalle ore 09.00 con la celebrazione della S.Messa presso la Chiesa del'Addolorata e dalle ore 10,00 presso il Teatro Rossetti di Vasto avrà luogo un Convegno celebrativo dal titolo “La Pace e l’Etica del Servizio”.



Il convegno vedrà la partecipazione di Beniamino Di Domenica – Presidente del Rotary Club Vasto – di Mons. Decio D’Angelo – di S.E. Mons. Bruno Forte – Arcivescovo di Chieti-Vasto - e dell’Avv. Mario Giannola – Rotary Coordinator Zone 12-13B e PT 19.



Al termine del convegno Leila Shirvani (violoncello), Davide Di Ienno (chitarra) e special guest Aldo Ferrantini (flauto) si esibiranno in un Concerto per violoncello e chitarra.



All’indirizzo internet www.rotaryvasto.it è possibile prendere visione delle attività di servizio che il locale Rotary Club ha svolto in questi 40 anni di attività.