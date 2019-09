Il Golfo Calcio Vasto si gioca l'accesso alla finale del campionato amatori Figc sabato alle 16.00 al campo sportivo di Vasto Marina contro il Real Sangro, formazione nella quale militano anche alcuni ex calciatori della Val di Sangro.



I vastesi hanno già concluso in testa il torneo per il secondo anno consecutivo, conquistando 81 punti, con un vantaggio sulla seconda, l'Amatori 88, di +22. Nonostante questo successo i ragazzi di mister D'Attilio devono disputare i play off, nei quarti hanno superato la formazione del Rapino.



Il turno è unico, non ci sarà la gara di ritorno, si gioca in casa della meglio classificata in campionato. Chi vince passa in finale, dove affronterà la vincente della sfida Amatori 88-Histonium Vasto.

L'allenatore Nicola D'Attilio è carico e convinto dei mezzi della propria squadra: "Speriamo di bissare il successo dello scorso anno perchè vogliamo dedicarlo a due nostri grandissimi dirigenti che ci seguiranno sicuramente dall'alto, Benito Bevilacqua e Luigi Sperinteo".